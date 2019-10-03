Сеть кинотеатров Forum Cinemas расширяет границы — штаб-квартира будет в Таллинне

Конго отметил, что объединение рынков является экономически целесообразным, поскольку позволяет эстонскому руководству реализовывать свое видение в масштабах всего балтийского рынка, достигая при этом экономии по целому ряду операционных расходов. ”Мы избегаем дублирования действий: например, в том, что касается маркетинговых кампаний, рост объемов обеспечит существенную экономию”, — добавил Конго, отметив, что в целом кинематографические предпочтения балтийской публики совпадают.

”Фактически руководство на общем балтийском уровне у нас осуществляется уже с конца прошлого года, а теперь мы осуществили и юридическое объединение предприятий”, — сказал Кристьян Конго.

В Эстонии компания Forum Cinemas управляет тремя кинотеатрами, в Латвии — одним, а в Литве — пятью. В прошлом году кинотеатры сети посетили суммарно около 5 миллионов раз. Оборот концерна превысил 38,5 миллиона евро. В прошлом году в странах Балтии предприятие трудоустраивало 300 человек.