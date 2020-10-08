Сеть KFC расширяется: вскоре будет открыт ресторан в торговом центре Rocca al Mare

"Хотя мы ожидали в Эстонии большой интерес к ресторанам KFC, спрос превзошел все наши ожидания", - говорит исполнительный директор Apollo Grupp Маури Дорбек.

Это будет уже пятый ресторан сети в Эстонии (два работают в Таллинне, по одному - в Нарве и Тарту). Ранее сообщалось о планах открыть ресторан в таллиннском аэропорту. Когда он откроется, пока неясно

В настоящее время в торговом центре Rocca al Mare работают 134 магазина и 14 точек общественного питания.