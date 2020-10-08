Сеть KFC расширяется: вскоре будет открыт ресторан в торговом центре Rocca al Mare
Растущий спрос позволяет компании Apollo Grupp, представляющей в Эстонии международную сеть ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC), открыть в Таллинне еще одно заведение. Уже весной, посещая торговый центр Rocca al Mare, можно будет перекусить в ресторане KFC.
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