08.10.2020, 14:50

Сеть KFC расширяется: вскоре будет открыт ресторан в торговом центре Rocca al Mare

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KFC avamine Tartus Lõunakeskuse juures
KFC avamine Tartus Lõunakeskuse juuresFoto: Argo Ingver

Растущий спрос позволяет компании Apollo Grupp, представляющей в Эстонии международную сеть ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC), открыть в Таллинне еще одно заведение. Уже весной, посещая торговый центр Rocca al Mare, можно будет перекусить в ресторане KFC.

"Хотя мы ожидали в Эстонии большой интерес к ресторанам KFC, спрос превзошел все наши ожидания", - говорит исполнительный директор Apollo Grupp Маури Дорбек.

Это будет уже пятый ресторан сети в Эстонии (два работают в Таллинне, по одному - в Нарве и Тарту). Ранее сообщалось о планах открыть ресторан в таллиннском аэропорту. Когда он откроется, пока неясно

В настоящее время в торговом центре Rocca al Mare работают 134 магазина и 14 точек общественного питания.

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