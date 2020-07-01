01.07.2020, 21:35
Сеть дешевых автозаправок грозит обрушить цены на таллиннском рынке топлива
Долгое время занимающаяся оптовой торговлей топливом фирма Tartu Terminal почти шесть лет управляет также и небольшой сетью заправок, которые известны своими сверхнизкими ценами. Однако, к огорчению таллиннских автовладельцев, заправки находятся в основном в Южной Эстонии, пишет Geenius.
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