Сеть дешевых автозаправок грозит обрушить цены на таллиннском рынке топлива

Но уже в конце этого года фирма выйдет и на столичный рынок, сохранив свой фирменный знак - низкие цены.

"По нынешним ценам во всем городе стоимость топлива сразу же понизилась бы на 4 цента", - говорят руководители компании братья Райдо и Рауно Раудсеппы.

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