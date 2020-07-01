01.07.2020, 21:35

Сеть дешевых автозаправок грозит обрушить цены на таллиннском рынке топлива

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Сеть дешевых автозаправок грозит обрушить цены на таллиннском рынке топлива
Terminal Oil

Долгое время занимающаяся оптовой торговлей топливом фирма Tartu Terminal почти шесть лет управляет также и небольшой сетью заправок, которые известны своими сверхнизкими ценами. Однако, к огорчению таллиннских автовладельцев, заправки находятся в основном в Южной Эстонии, пишет Geenius.

Но уже в конце этого года фирма выйдет и на столичный рынок, сохранив свой фирменный знак - низкие цены.

"По нынешним ценам во всем городе стоимость топлива сразу же понизилась бы на 4 цента", - говорят руководители компании братья Райдо и Рауно Раудсеппы.

Подробнее читайте на портале Geenius.

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