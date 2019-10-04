04.10.2019, 15:09
Сеть Comarket решила идти в ногу со временем и открыла в нескольких магазинах кассы самообслуживания(4)
Сеть Comarket открыла в своих магазинах в Пельгулинне и Лаагри кассы самообслуживания, чтобы идти в ногу со временем.
Сеть Comarket открыла в своих магазинах в Пельгулинне и Лаагри кассы самообслуживания, чтобы идти в ногу со временем.
До настоящего момента в магазинах Comarket таких касс не было.
”Надеемся, что кассы самообслуживания приведут к уменьшению очередей и сделают совершение покупок еще более удобным”, — сообщили представители сети.
Пока ни одной кассы самообслуживания нет в магазинах Grossi и Meie.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Как умирала от рака Раиса Горбачева, которую ненавидели многие
Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В центре Краснодара водитель на Porsche Cayenne въехал вздание