Сеть автозаправок Circle K сообщила об увеличении скидки на топливо к Рождеству

”Хотя в этом году Рождество будет отмечаться иначе — в Эстонии не будут так часто ходить друг к другу в гости члены семьи, для Circle K важно предлагать недорогой способ передвижения своим клиентам, которые хотят в Рождество или на школьных каникулах посетить свой дом в деревне или какое-либо живописное природное место. Поэтому до конца года все виды топлива milesPLUS для членов EXTRA Club предлагаются на 10 центов дешевле”, — пояснил руководитель по ценообразованию цен на моторное топливо Circle K Eesti AS Индрек Сасси.

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