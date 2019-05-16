Сеть аптек Apotheka не хочет выплачивать PERH 711 000 евро и собирается обжаловать решение суда

Äripäev передает, что управляющая сетью аптек фирма Terve Pere Apteek не согласна с решением суда и планирует его обжаловать в суде второй инстанции.

Споры об аренде площади под аптеку в PERH длятся уже с 2017 года — в начале октября у Apotheka закончился договор об аренде помещения с PERH, но аптека отказывается освободить помещение.