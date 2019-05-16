16.05.2019, 15:30
Сеть аптек Apotheka не хочет выплачивать PERH 711 000 евро и собирается обжаловать решение суда
Ранее Харьюский уездный суд обязал сеть аптек Apotheka, компенсировать Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) ущерб в размере свыше 711 000 евро и освободить помещения больницы.
Äripäev передает, что управляющая сетью аптек фирма Terve Pere Apteek не согласна с решением суда и планирует его обжаловать в суде второй инстанции.
Споры об аренде площади под аптеку в PERH длятся уже с 2017 года — в начале октября у Apotheka закончился договор об аренде помещения с PERH, но аптека отказывается освободить помещение.