Сертификат Halal открывает сырам Valio двери в исламские страны

Тем самым изготовление сыров Valio и используемое для этого сырье было признано соответствующим стандартам, действующим в исламских странах.

По словам исполнительного директора Valio Eesti Майдо Соловьёва, изготавливаемый в Выру качественный сыр на различных зарубежных выставках вызвал большой интерес у представителей исламских государств, но до сих пор отсутствие сертификата препятствовало заключению реальных сделок.

”Благодаря сертификату наш флагман экспорта, приготовленный по итальянскому рецепту твердый сыр Forte, и новый твердый сыр Gran Regale, недавно поступивший также на отечественные прилавки, могут начинать покорение новых рынков. Сертификат Halal открывает двери не только на рынки арабских стран и других исламских государств, но его требуют также мусульманские общины с большим потенциалом потребления, живущие в других крупных государствах мира”, — пояснил Соловьёв.

”Например, мы наладили экспорт в Южно-Африканскую Республику и Канаду, где благодаря сертификату Halal можно существенно расширить сеть продаж именно по тем каналам, которые обслуживают, прежде всего, мусульман”, — сказал он.

Помимо сыров Forte и Gran Regale сертификат был присвоен также сырам Atleet Cheddar, Lacey Swiss, популярным в странах Южной Европы сырам Regato и Cagliata, а также концентрату сыворотки, который является одной из важных статьей экспорта сырного завода Valio.

В ходе сертификации, проведенной инспекцией по кормам и продуктам Halal со штаб-квартирой в Гааге, эксперты ознакомились со всей документацией, касающейся сырного производства, по всем вводам и производственным процессам, и провели местный аудит. Сертификат действует один год, после чего для сохранения права на использование знака Halal требуется пройти новую проверку.