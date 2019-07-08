Серьезно нарушена работа интернет-банка Luminor

Интернет-банк Luminor не работает в связи с неисправностью. Банк занимается решением проблемы, но когда восстановится работа — пока неизвестно.
Интернет-банк Luminor не работает в связи с неисправностью. Банк занимается решением проблемы, но когда восстановится работа — пока неизвестно.
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