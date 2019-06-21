"Семь раз отмерь”. Жители Эстонии стали лучше планировать свои финансы

По данным банка, малые кредиты использовали до 60% жителей Эстонии, однако в отличие от предыдущих лет, когда кредит брался в том числе и для путешествий, организации семейных торжеств или косметических услуг, люди стали более взвешенно брать кредиты, аргументируя это такими потребностями, как покупка или ремонт автомобиля, ремонт дома.

”Несмотря на то, что проценты по малому кредиту более высокие по сравнению с лизингом или жилищным кредитом, бывают ситуации, когда привлечение таких средств оправданно. Например, в случае неотложных проектов, положительное влияние которых на качество жизни человека или его семьи будет более длительным, чем период погашения кредита. Мы видим, что в данном случае жители Эстонии принимают вполне взвешенные решения: малые кредиты по-прежнему берутся преимущественно для приобретения и ремонта автомобиля, ремонта и реновации дома, приобретения бытовой техники. С другой стороны, есть те, кто берет малый кредит для одноразовой траты с сомнительной пользой, не думая при этом о том, что кредит с высокой процентной ставкой всё же является обязательством, и его нужно будет погашать. Учитывая рост доходов в последние годы, а также общее состояние экономики, мы рекомендуем всё больше задумываться о сбережениях и поиске возможностей для инвестиций”, — прокомментировал член правления SEB Айнар Леппанен.