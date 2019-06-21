"Семь раз отмерь”. Жители Эстонии стали лучше планировать свои финансы

Как показали результаты опроса на тему малых кредитов и кредитных карт, проведенного в банках SEB в Эстонии, Латвии и Литве, поведение жителей Эстонии при планировании своих расходов с годами заметно улучшилось. Почти 80% респондентов считают, что умеют принимать финансовые решения и у них имеются сбережения для непредвиденных расходов. В ситуации, когда человеку или семье требуется дополнительное финансирование, все же более 50% респондентов сочли, что подумают о взятии малого кредита.
По данным банка, малые кредиты использовали до 60% жителей Эстонии, однако в отличие от предыдущих лет, когда кредит брался в том числе и для путешествий, организации семейных торжеств или косметических услуг, люди стали более взвешенно брать кредиты, аргументируя это такими потребностями, как покупка или ремонт автомобиля, ремонт дома.
”Несмотря на то, что проценты по малому кредиту более высокие по сравнению с лизингом или жилищным кредитом, бывают ситуации, когда привлечение таких средств оправданно. Например, в случае неотложных проектов, положительное влияние которых на качество жизни человека или его семьи будет более длительным, чем период погашения кредита. Мы видим, что в данном случае жители Эстонии принимают вполне взвешенные решения: малые кредиты по-прежнему берутся преимущественно для приобретения и ремонта автомобиля, ремонта и реновации дома, приобретения бытовой техники. С другой стороны, есть те, кто берет малый кредит для одноразовой траты с сомнительной пользой, не думая при этом о том, что кредит с высокой процентной ставкой всё же является обязательством, и его нужно будет погашать. Учитывая рост доходов в последние годы, а также общее состояние экономики, мы рекомендуем всё больше задумываться о сбережениях и поиске возможностей для инвестиций”, — прокомментировал член правления SEB Айнар Леппанен.
При взятии малых кредитов наиболее важными факторами для жителей Эстонии являются возможность досрочного погашения кредита (60% респондентов), предоставление платежного отпуска (21%), а также скорость получения денег (15%). При этом 45% респондентов отметили, что взятие кредита является для них сложным решением, а почти для 40% важно, чтобы это была как можно более краткосрочная обязанность.
”Какое бы финансовое решение не выбрал человек, при взятии малого кредита крайне важно оценить его ставку затратности и по возможности обратиться к консультанту для поиска правильного решения. Как показывает обратная связь, полученная от наших клиентов, при взятии на себя финансового обязательства они обращают внимание на его затратность (70% респондентов), а более трети наших клиентов внимательно отслеживают все связанные с кредитом расходы, включая платы за заключение договора, ставку пени и т. д.”, — добавил Леппанен.
Опрос SEB на тему малых кредитов и кредитных карт был проведен в банках SEB в Эстонии, Латвии и Литве в сотрудничестве с Norstat в мае 2019 года. В опросе приняли участие более 3000 человек, включая 1008 жителей Эстонии.
Огромная плата: Врач попросил мусульманку снять никаб
Женщина вышла замуж за инвалида: на свадьбе ее ждал сюрприз
Проснувшийся вулкан в России может устроить новую Помпею
Сенсационные детали вскрытия принцессы Дианы