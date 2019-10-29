Selver закроет магазин в Пыхья-Таллинне

”Клиенты Пыхья-Таллинна становятся все более требовательными. Открывшийся год назад магазин Kolde Selver, расположенный неподалеку от Pelgulinna Selver, является хорошим подтверждением того, что жители микрорайонов Пельгуранна и Пельгулинна остро нуждались в магазине новой концепции с широким ассортиментом товаров. Теперь пришло время перестроить под новую концепцию и второй магазин в этом районе, предложить в нем современный покупательский опыт и обогатить ассортимент”, — сказала член правления AS Selver Кристи Ломп.

Чтобы достичь максимально экологичного конечного результата, при реконструкции здания будут использованы новейшие технологические решения. Все освещение магазина, как внутри здания, так и на фасаде и парковке, будет заменено на светодиодное. Реновационные работы выполняет OÜ Reparo Ehitus.

Интерьер магазина, вся мебель и техника в нем будут полностью обновлены. Одним из условий при выборе техники была экологичность решений. Поэтому весь парк холодильников будет заменен на систему охлаждения на базе CO2, которая позволит сэкономить примерно пятую часть объема энергии. В свою очередь, остаточное тепло холодильников будет использоваться в вентиляционной системе здания и для подогрева бытовой воды. Систему охлаждения создаст Kitman Coldtech.