Selver закроет магазин в Пыхья-Таллинне

С начала ноября до середины декабря на время реконструкции будет закрыт магазин Pelgulinna Selver, расположенный в Таллинне, по адресу Сыле, 51. Магазин снова откроется 17 декабря.
”Клиенты Пыхья-Таллинна становятся все более требовательными. Открывшийся год назад магазин Kolde Selver, расположенный неподалеку от Pelgulinna Selver, является хорошим подтверждением того, что жители микрорайонов Пельгуранна и Пельгулинна остро нуждались в магазине новой концепции с широким ассортиментом товаров. Теперь пришло время перестроить под новую концепцию и второй магазин в этом районе, предложить в нем современный покупательский опыт и обогатить ассортимент”, — сказала член правления AS Selver Кристи Ломп.
Чтобы достичь максимально экологичного конечного результата, при реконструкции здания будут использованы новейшие технологические решения. Все освещение магазина, как внутри здания, так и на фасаде и парковке, будет заменено на светодиодное. Реновационные работы выполняет OÜ Reparo Ehitus.
Интерьер магазина, вся мебель и техника в нем будут полностью обновлены. Одним из условий при выборе техники была экологичность решений. Поэтому весь парк холодильников будет заменен на систему охлаждения на базе CO2, которая позволит сэкономить примерно пятую часть объема энергии. В свою очередь, остаточное тепло холодильников будет использоваться в вентиляционной системе здания и для подогрева бытовой воды. Систему охлаждения создаст Kitman Coldtech.
Когда отдел фруктов и овощей в Pelgulinna Selver заново откроется, он полностью перейдет на систему электронных ценников — это ожидает и все остальные магазины сети. Электронные ценники являются частью миссии Selver по переходу на безбумажную деятельность, первым этапом которой была замена печатной рекламы в магазинах на цифровые дисплеи.
Кроме этого, работы по реновации ведутся и в Jõhvi Selver, который откроется в ноябре на обновленной и расширенной торговой площади. В будущем году Selver инвестирует в обновление еще пяти магазинов.
Pelgulinna Selver принадлежит акционерному обществу Tallinna Kaubamaja Kinnisvara. Магазин был открыт 29 октября 2005 года, торговая площадь здания составляет 1500 м2.
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