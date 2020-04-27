Selver покупает сети магазинов Comarket и Delice, а также продуктовый магазин Solaris

Член правления Selver Кристи Ломп пояснила, что после сделки не будет спешки с изменениями, основное внимание будет уделено анализу сильных сторон обеих сетей. ”Многолетняя работа ABC Supermarkets и завоеванное доверие клиентов — это, безусловно, большая ценность, которую мы в Selver уважаем и умеем ценить”, — говорит Кристи Ломп.
Андрус Пыльд продолжит работу в качестве руководителя ABC Supermarkets, а магазины ABC Supermarkets первоначально продолжат работать под своим именем и брендом в качестве дочерней компании Selver.
Предприятие ABC Supermarkets было создано в 2002 году, когда оно приобрело 10 магазинов, работавших под брендом SPAR. В 2003 году начался перевод магазинов под бренд Comarket. В 2009 году в результате открывшегося в центре Solaris продуктового магазина у ABC Supermarkets появился новый бренд продуктовых магазинов Delice. Вместе с магазинами Delice сеть насчитывает 19 магазинов, общая торговая площадь которых составляет 12 300 квадратных метров. В ABC Supermarkets работает около 400 человек. Выручка от продаж за 2018 год составила 57,4 миллиона евро.
Единственным акционером ABC Supermarkets AS является ABC Grupp AS, одна из крупнейших групп компаний основанная на эстонском капитале, которая в дальнейшем сосредоточится на продаже и обслуживании автомобилей, а также на оптовой продаже продуктов питания и товаров народного потребления.
Selver AS, дочерняя компания Tallinna Kaubamaja Grupp AS, является сетью работающих в Эстонии супермаркетов и гипермаркетов, которая торгует в основном продуктами питания и товарами народного потребления. Сеть магазинов Selver была основана в 1995 году, она включает в себя 53 магазина, располагающих общей площадью в 101 000 квадратных метров, а также и интернет-магазин с самой большой в Эстонии зоной обслуживания. Сеть Selver принадлежит биржевому предприятию — Tallinna Kaubamaja Grupp. Selver обеспечивает работой примерно 3000 человек. Выручка от продаж за 2019 год составила 469,4 миллиона евро.
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