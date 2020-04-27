Selver покупает сети магазинов Comarket и Delice, а также продуктовый магазин Solaris

”Речь идет о достижении одной из долгосрочных стратегических целей Tallinna Kaubamaja Grupp — расширении деятельности в области супермаркетов. Из года в год мы органично расширяли сеть магазинов Selver и долю рынка, в то же время активно занимаясь поисками возможности для более быстрого скачка в развитии. Теперь это становится реальностью, и я искренне рад, что в результате мы сможем присоединить к группе компанию с сильной позицией на рынке и с подходящей для нас сетью дополнительных магазинов”, — сказал председатель правления Tallinna Kaubamaja Grupp AS Рауль Пуусепп, комментируя сделку по покупке.

По словам председателя совета ABC Grupp AS Марта Випса, предстоящая сделка является значительным событием на рынке розничной торговли продуктами питания и первой необходимости в целом. ”В условиях небольшого размера Эстонии, компании, занимающейся торговлей продуктами, требуется достаточно сил, чтобы обеспечить покупателям хороший выбор товаров по разумной цене. Интерес к нашей торговой сети в последние годы был значительным, но удовлетворительного результата, как в отношении будущего собственника, так и в плане условий, мы достигли только сейчас с Selver. Я рад, что мы пришли к соглашению с партнером, который разделяет схожие ценности”, — говорит Март Випс.

По словам члена правления Selver AS Кристи Ломп, слияние двух местных торговых сетей создает синергию, которая объединит самый ценный опыт и успешные инициативы обеих компаний. ”Объединенная компания с более широкой и плотной сетью магазинов укрепит сферу основанной на эстонском капитале торговли, ценящей обслуживание, исходящее из интересов клиентов и высококачественные товары от местных эстонских производителей”, — говорит Кристи Ломп.

В результате сделки Selver приобретет 16 магазинов Comarket в Харьюмаа, Пярнумаа и Тартумаа, два продуктовых магазина Delice в Виймси и Пярну, а также продуктовый магазин в центре Solaris. После того, как сделка будет одобрена Департаментом конкуренции, сети Selver будет принадлежать 72 магазина вместо нынешних 53.