Сельскохозяйственный сектор просит у государства кризисную помощь в 24 млн евро

Производители из сельскохозяйственного сектора направили министру сельской жизни Арво Аллеру обращение с просьбой о кризисной помощи в 24 млн евро для смягчения трудностей, вызванных пандемией COVID-19.
Обращение подписали три организации, представляющие сельскохозяйственный сектор: Центральный союз хуторян, Сельскохозяйственно-торговая палата и MTÜ Eesti Noortalunikud.
В качестве примера они приводят Латвию, где правительство поддержало сельскохозяйственную, рыбную и пищевую промышленность в рамках двух пакетов общей суммой в 37 млн евро.
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