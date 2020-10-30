30.10.2020, 13:11

Сельскохозяйственный сектор просит у государства кризисную помощь в 24 млн евро


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Põllumehed Brüsselis
Roomet Sõrmus ja Jüri Ratas mullu Brüsselis.Foto: Raimo Poom

Производители из сельскохозяйственного сектора направили министру сельской жизни Арво Аллеру обращение с просьбой о кризисной помощи в 24 млн евро для смягчения трудностей, вызванных пандемией COVID-19.

Обращение подписали три организации, представляющие сельскохозяйственный сектор: Центральный союз хуторян, Сельскохозяйственно-торговая палата и MTÜ Eesti Noortalunikud.

В качестве примера они приводят Латвию, где правительство поддержало сельскохозяйственную, рыбную и пищевую промышленность в рамках двух пакетов общей суммой в 37 млн евро.

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