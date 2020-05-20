СЕКРЕТНЫЙ РАПОРТ: Tallink предупредили, что компания может оказаться в ”заложниках” у российского капитала

Примерно месяц назад по Таллинну поползли слухи, что связанная с Кремлем фирма хотела прибрать к рукам Tallink, пишет Eesti Ekspress.
Еще до коронакризиса судоходное предприятие Tallink искало возможности взять кредит и получило предложение от LHV и Novalpina Capital, которые были готовы предоставить до 200 млн евро.
Все бы ничего, но, по сообщению Tallink, предложение LHV-Novalpina было слишком дорогим. Кроме того, кредитор хотел получить возможность обменять кредит на акции и стать таким образом самым крупным акционером судоходного гиганта.
Компания посчитала более разумным и выгодным попросить кредит у государства и предложение отклонила.
Но есть кое-что, о чем общественности не говорили — секретный рапорт о плане Novalpina.
Имена авторов рапорта не разглашаются. Такого рода отчеты не проходят через регистр документов и не выставляются на всеобщее обсуждение. Их показывает лишь на личных встречах или совещаниях с участием узкого круга лиц, поскольку содержат они информацию, которую иногда трудно подтвердить официально. Данный рапорт был представлен руководству компании и государственным чиновникам, занимавшимся выдачей кредита Tallink.
Возможно, документ был составлен Полицией безопасности, возможно — департаментом внешней разведки. А возможно — и кем-то другим. В случае с крупными коммерческими сделками всегда на повестку встаёт вопрос об угрозе безопасности, как и на этот раз.
Авторы рапорта сообщили, что руководитель Novalpina Стивен Пил ранее активно занимался бизнесом в России. Также в документе фигурировало имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
”В широком смысле известно, что фонд Novalpina поддерживается за счет российских денег. Сомневаюсь, что правительство Эстонии хочет, чтобы суровый российский капитал прибрал к рукам Tallink”, — сообщил изданию осведомитель.
Данные публичных источников подтверждают, что основатель и руководитель Novalpina Стивен Пил ранее действительно активно вел бизнес в России. Его жена Яна родилась в Ленинграде, хотя семья переехала в Канаду, когда девочка была еще маленькой.
Пил — бывший профессиональный гребец. Получил образования в Кембриджском и Йельском университетах. Ориентируется в политических коридорах. Он очень опытен и успешен в бизнесе.
Самых высот он добился в американской инвестиционной компании Texas Pacific Group (TPG), которая занимается поиском крупных предприятий с целью приобретения в них контрольного пакета акций или полного выкупа для наращивания капитала и дальнейшей перепродажи.
Пил работал в компании 17 лет. За это время администрируемое ей имущество выросло с 3 млрд долларов до 60 млрд. Пил расширил зону деятельности фирмы до Европы, в том числе Финляндии и стран Балтии. В 2007 году запустил российское бюро фирмы.
Для того, чтобы пробиться на Диком Западе, необходимо обладать исключительным талантом и/или мощной поддержкой. TPG принимала верные решения. Вице-президентом российского ответвления бизнеса был назначен Александр Винокуров, которой в 2008 году стал зятем Сергея Лаврова.
Нашел TPG союзника и во Внешторгбанке (ВТБ), контрольный пакет акций в котором принадлежит государству. Первой привлекшей внимание сделкой тандема TPG-ВТБ стало приобретение доли в сети магазинов ”Лента”. Утверждается, что не обошлось без рейдерского захвата.
Пил стал членом совета директоров ”Ленты” и занимал эту должность до 2017 года. В прошлого году TPG продала свою долю Алексею Мордашову, который 15 лет попадал в орбиту внимания эстонских органов безопасности, когда фирма с его участием попыталась стать в странах Балтии лидером в сфере транзита нефти.
В 2011 году отношения ВТГ и TPG стали еще более тесными, когда последняя приобрела у России акции банка на 100 млн долларов.
В 2011 году Винокуров возглавил принадлежавшую миллиардеру Зиявидуину Магомедову Группу ”Сумма”. Под управлением Винокурова ”Сумма”, например, приобрела контрольный пакет акций судоходной компании FESCO, в совет которой входил и Пил.
Пил перестал работать в TPG шесть лет назад. Переехал с семьей в Англию, где занимался общественной деятельностью и даже написал детскую книгу.
Однако три года назад Пил ”взялся за старое” и вместе со своими коллегами времен TPG Бастиан Луекеном и Стефаном Ковски основал Novalpina.
Именно Novalpina два года назад приобрела у Армина Кару и Яана Корпусова сеть казино Olympic, выведя таким образом одну из любимейших фирм инвесторов с таллиннской биржи.
Издание отмечает, что список инвесторов Novalpina не является открытым, поэтому и возникают различного рода подозрения и вопросы.
Сами представители фирмы отрицают, что действуют в интересах российского капитала. ”Novalpina — это основанный на частным капитале институциональный фонд, расположенный в Лондоне и подверженный тщательному регулированию. У него нет ни одного российского инвестора. Большая часть нашего капитала происходит из пенсионных фондов и страховых обществ Северной Америки и Европы”, — сообщили представители фирмы.
”Подозрения беспочвенны”, — заявил и представитель LHV Райн Лыхмус.
Почему же вообще всплыли разговоры о русской карте?
Все просто: государство более охотно раскошелится на кредит для Tallink, если будет существовать опасность перехода столь важного для страны эстонско-финского паромного сообщения под сторонний контроль.
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