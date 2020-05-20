СЕКРЕТНЫЙ РАПОРТ: Tallink предупредили, что компания может оказаться в ”заложниках” у российского капитала

Еще до коронакризиса судоходное предприятие Tallink искало возможности взять кредит и получило предложение от LHV и Novalpina Capital, которые были готовы предоставить до 200 млн евро.

Все бы ничего, но, по сообщению Tallink, предложение LHV-Novalpina было слишком дорогим. Кроме того, кредитор хотел получить возможность обменять кредит на акции и стать таким образом самым крупным акционером судоходного гиганта.

Компания посчитала более разумным и выгодным попросить кредит у государства и предложение отклонила.

Но есть кое-что, о чем общественности не говорили — секретный рапорт о плане Novalpina.

Имена авторов рапорта не разглашаются. Такого рода отчеты не проходят через регистр документов и не выставляются на всеобщее обсуждение. Их показывает лишь на личных встречах или совещаниях с участием узкого круга лиц, поскольку содержат они информацию, которую иногда трудно подтвердить официально. Данный рапорт был представлен руководству компании и государственным чиновникам, занимавшимся выдачей кредита Tallink.

Возможно, документ был составлен Полицией безопасности, возможно — департаментом внешней разведки. А возможно — и кем-то другим. В случае с крупными коммерческими сделками всегда на повестку встаёт вопрос об угрозе безопасности, как и на этот раз.

Авторы рапорта сообщили, что руководитель Novalpina Стивен Пил ранее активно занимался бизнесом в России. Также в документе фигурировало имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

”В широком смысле известно, что фонд Novalpina поддерживается за счет российских денег. Сомневаюсь, что правительство Эстонии хочет, чтобы суровый российский капитал прибрал к рукам Tallink”, — сообщил изданию осведомитель.

Данные публичных источников подтверждают, что основатель и руководитель Novalpina Стивен Пил ранее действительно активно вел бизнес в России. Его жена Яна родилась в Ленинграде, хотя семья переехала в Канаду, когда девочка была еще маленькой.

Пил — бывший профессиональный гребец. Получил образования в Кембриджском и Йельском университетах. Ориентируется в политических коридорах. Он очень опытен и успешен в бизнесе.