Сегодня вступил в силу закон, который дает доступ банкам к миллиардам клиентских денег
Сегодня вступил в силу закон, который позволит кредитным учреждениям эмитировать закладные – ценные бумаги, обеспеченные ипотекой.
Сегодня вступил в силу закон, который позволит кредитным учреждениям эмитировать закладные – ценные бумаги, обеспеченные ипотекой.
Закон позволит привлечь банкам - в основном Swedbank, SEB и Luminor – до 13 миллиардов евро недорогих денег, пишут "Деловые ведомости".
Около 90% всех жилых кредитов в Эстонии было выдано тремя банками - Swedbank, SEB и Luminor.ъ
Закон призван стимулировать развитие рынка капитала в Эстонии, создать новый тип эмитируемых ценных бумаг и инвестиций в них.
Закладная — это специальный вид ценной бумаги, который может быть выпущен только банками. Закладные обеспечиваются банковскими претензиями к заемщикам по ипотечным кредитам или к государственным и местным органам власти.
Банк, выдавая кредиты народонаселению, в качестве залога по кредитным договорам получает имущество своих клиентов. Чтобы получить дополнительные денежные средства, банк сможет на основе уже заключенных кредитных договоров выпустить закладную, которую продаст инвестору. Закладная, в свою очередь, будет гарантировать инвестору возврат его денег банком, а залогом этого будут служить обязательства перед банком всех заемщиков.
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