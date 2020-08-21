21.08.2020, 11:51

Сегодня вступают в силу новые требования к отпускам и ночевкам водителей


EST
Сегодня вступают в силу новые требования к отпускам и ночевкам водителей
Kaubaautode järjekord Tallinna sadamasFoto: Andres Putting

Вот основные изменения, касающиеся времени нахождения в пути и времени отдыха, которые вступят в силу 21 августа, пишет dv.ee.

  • Автоперевозчик обязан обеспечить водителям международных перевозок возможность регулярно, не реже одного раза в 4 недели, проводить время отдыха дома или в опорном пункте, организованном предприятием в стране-участнице;
  • Более четко сформулирован запрет на использование регулярного еженедельного времени отдыха в кабине. Предприятие обязано оплачивать водителю расходы на размещение;
  • На особых условиях допускается прерывание еженедельного времени отдыха водителя в случае, когда транспортное средство перевозится на поезде или паромном судне;
  • В рамках уточнения правил поведения в чрезвычайных ситуациях делается более гибким учет времени нахождения в пути водителей, возвращающихся домой с международных перевозок.

Читайте подробнее на dv.ee.

Читайте также: