Сегодня в Таллинн прибывает спецрейс с украинскими рабочими. Их сразу же в аэропорту проверят на коронавирус

”В основном, это работники животноводства и овощеводства, но есть и работники других областей, — сказал член правления аграрно-торговой палаты Роомет Сырмус. — Надеемся, что привычное сообщение между двумя странами восстановится при первой возможности, и больше чартерных рейсов организовывать не приедтся”.

Сырмус отметил, что рейс был организован в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохоаны, специалисты которого проинформировали предприятия о соответствующих требованиях, и Таллиннским аэропортом. Расходы на перелет покрыли работодатели.

Что касается угрозы коронавируса, то лаборатория SYNLAB Eesti развернула в аэропорту временную палатку, где прибывших граждан Украины протестируют на коронавирус. Результаты тестов будут готовы в среду утром, их передадут работодателям.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!