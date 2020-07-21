Сегодня в Таллинн прибывает спецрейс с украинскими рабочими. Их сразу же в аэропорту проверят на коронавирус(40)
Сегодня в Таллиннский аэропорт спецрейсом прибывает около 170 граждан Украины для работы в сельскохозяйственном и других секторах.
Сегодня в Таллиннский аэропорт спецрейсом прибывает около 170 граждан Украины для работы в сельскохозяйственном и других секторах.
”В основном, это работники животноводства и овощеводства, но есть и работники других областей, — сказал член правления аграрно-торговой палаты Роомет Сырмус. — Надеемся, что привычное сообщение между двумя странами восстановится при первой возможности, и больше чартерных рейсов организовывать не приедтся”.
Сырмус отметил, что рейс был организован в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохоаны, специалисты которого проинформировали предприятия о соответствующих требованиях, и Таллиннским аэропортом. Расходы на перелет покрыли работодатели.
Что касается угрозы коронавируса, то лаборатория SYNLAB Eesti развернула в аэропорту временную палатку, где прибывших граждан Украины протестируют на коронавирус. Результаты тестов будут готовы в среду утром, их передадут работодателям.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду
Медицинский блогер честно высказался о Малышевой
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось