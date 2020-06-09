Сегодня в Рийгикогу пройдет обсуждение бюджетной политики в качестве вопроса государственной важности

По словам председателя комиссии Юргена Лиги, обсуждение было решено организовать в связи с плохим финансовым положением государства на момент вызванного коронавирусом кризиса, а также в связи с аудитом Государственного контроля за 2018 год. В своем докладе Лиги рассмотрит долгосрочные перспективы. Также, по его словам, есть повод обсудить сильные и слабые стороны кризисных мер.

”Бюджетная политика была национальной гордостью Эстонии, но не на протяжении последних четырех лет, — сказал Лиги. — Несмотря на положительный экономический цикл, государство жило за счет скопленных в прошлом резервов, вредило потенциалу роста экономики и отказывалось прислушиваться к мнениям экспертов”.

С докладами также выступят президент Банка Эстонии Мадис Мюллер, председатель совета по бюджету Рауль Эаметс и председатель правления Эстонской торгово-промышленной палаты Тоомаc Луман.

После выступлений докладчикам можно будет задать вопросы. Затем последуют выступления от фракций.

Прямая трансляция заседания доступна на домашней странице Рийгикогу. Прямую трансляцию ведет ETV2.