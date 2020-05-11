Сегодня в Эстонии киберпонедельник! Кампания призывает поддержать местные интернет-магазины

В рамках акции на сайте www.esmaspaev.ee собраны выгодные предложения от 156 эстонских интернет-магазинов.

По словам руководителя инициировавшего киберпонедельник Союза интернет-торговли Тыну Вяэта, поддержка местных торговцев этой весной актуальнее, чем когда-либо прежде.

”В эстонских интернет-магазинах можно покупать продукцию местных производителей, с быстрой доставкой, выгодной ценой и гарантией того, что вы получите заказанный товар, и он будет качественным. В сложной экономической ситуации мы могли бы, совершая каждую покупку, задумываться о том, кто от этого выиграет, и по возможности выбирать эстонские интернет-магазины. Так, своими покупками мы поддержим местную экономику, соседа, родственника, знакомого!” — объясняет Вяэт.

Также Вяэт отмечает, что хотя интернет-покупки можно делать как на эстонских, так и на зарубежных сайтах, покупать в эстонских интернет-магазинах безопаснее, сроки доставки короче и условия возврата более разумные для покупателя, чем у зарубежных торговцев. Также с эстонскими интернет-магазинами можно общаться на эстонском языке, и в случае возникновения проблем быстро их разрешать.

Киберпонедельник — это 24-часовая совместная акция эстонских интернет-магазинов, проводимая Эстонским союзом интернет-торговли, в которой эстонские торговцы презентуют свой ассортимент товаров, делая выгодные предложения, подарки или предлагая бесплатную доставку.

В этот раз к киберпонедельнику присоединилось 156 предприятие — среди них как всем известные, так и небольшие интернет-магазины, представляющие товары самых разных категорий, в том числе строительные товары, мебель, предметы интерьера, одежду, книги, электронику и технику.

”Киберпонедельник принесет многим интернет-магазинам рекордный оборот; в рамках акции, проводившейся в мае прошлого года, было совершено не менее 32 000 покупок через интернет! На этот раз интернет-торговцы будут делать значительные скидки, так что у покупателей будет хорошая возможность запастись всем необходимым на сезон весна-лето, будь то садовая мебель, спортивный инвентарь или снаряжение для хобби, одежда или что-то другое”, — советует Вяэт.