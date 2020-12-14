Сегодня стоимость электричества в Эстонии взмыла до небес

В 6.00 утра 14 декабря электроэнергия в эстонском ценовом регионе на бирже Nord Pool стоила 94,4 евро за мегаватт-час, а к семи утра уже 200 евро, сообщает RusERR.

В течение дня тариф будет колебаться в диапазоне от 100 до 200 евро; самые низкие цены ожидаются с 11 часов до полудня, когда тариф снизится до 92 евро. Ниже 60 евро за мегаватт-час цены опустятся после 22:00.

10 декабря из-за технических неполадок был отключен второй реактор на финской АЭС Олкилуото, когда температура воды для охлаждения реактора превысила норму. Реактор планируется снова запустить в конце следующей недели.

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