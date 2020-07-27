Сегодня стартует виртуальная летняя школа изобретателей Hüppelaud

Исходя из существующей нестабильной ситуации, впервые летняя школа пройдет полностью виртуально. Впервые у летней школы будет и конкретная тема: участники должны будут создать продукт для онлайн-обучения. Но формат школы Hüppelaud останется прежним — школьники за пять дней смогут превратить свою идею в настоящий продукт или услугу.

”Принимая во внимание как здоровье учеников, менторов и их близких, так и уникальную возможность обучения, наша летняя школа в этом году впервые пройдет виртуально”, сказала инициатор летней школы Hüppelaud Эде Тамкиви. ”С марта по май во всем мире на домашнем обучении было 1,9 миллиардов учеников, и это стало большим вызовом как для учеников, учителей, так и для учебных заведений. За последние полгода стало ясно, что умение сотрудничать виртуально уже сейчас чрезвычайно необходимо, а в будущем будет еще важнее”.

Около 60 молодых людей из 28 школ объединят свои силы в командах из 4-5 человек под руководством практиков из сферы технологий и стартапов. Основной обмен информацией по собственному желанию школьников будет проходить в интернет-среде Discord, но большие собрания и презентации продуктов будут проведены в среде Zoom. ”В этом году фокус школы будет на онлайн-обучении”, объяснила Эде Тамкиви. ”Многие ученики были очень довольны весной дистанционным обучением, так как могли больше спать дома и выполнять школьные задания в подходящем для них темпе. Другим же совсем не подошел предложенный школами формат видеоуроков и заполнения таблиц. В школе Hüppelaud у учеников будет возможность высказать свободно свое мнение, как по их мнению эффективнее всего учиться дистанционно, самим предложить новые решения и под руководством лучших менторов своей сферы реализовать их”.

На протяжении обучения в виртуальной школе Hüppelaud командами будут руководить менторы-практики из сферы технологий, у которых очень широкий спектр знаний. В этом году менторами будут: руководитель по развитию TransferWise Алвар Лумберг, основатель и исполнительный директор образовательно-технологической компании Кадри Туйск, дизайнер дигитальных продуктов Whatif Микк Олли и научный сотрудник молекулярной биофизики Кембриджского университета Кади Лийз Саар.