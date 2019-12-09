Сегодня | Спецкомиссия обсудит финансирование и выполнение проекта Rail Baltic. Смотрите в прямом эфире!

Государственный контроль провел аудит, чтобы выяснить, создают ли внутренние системы контроля закупок и договоров Rail Baltic при финансировании, развитии и управлении эстонской частью проекта достаточные условия для того, чтобы проект мог быть выполнен в желаемом виде, в срок и в объемах установленного бюджета.

Согласно аудиту, выполнение проекта отстает по срокам, в том числе — в сфере ответственности Эстонии. По оценке Государственного контроля, выявленные обстоятельства показывают, что выполнение проекта в срок — нереалистично. Также расходы, скорее всего, превысят запланированную сумму.

”Вне зависимости от разногласий в отношении Rail Baltic, Эстония взяла на себя обязательства по строительству этой железной дороги перед странами-партнерами. Рийгикогу это подтвердил. В настоящий момент комиссия хотела бы получить информацию о причинах задержек, а также подтверждение того, что правительство единогласно работает над выполнением взятых на себя обязательств”, — сказал председатель комиссии Юрген Лиги.

На заседание приглашены министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, государственный контролер Янар Холм, министр финансов Мартин Хельме и представители Rail Baltic Estonia OÜ.

Открытое заседание начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.