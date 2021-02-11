Сегодня сильно повысятся биржевые цены на электричество. Если холода не отступят, ситуация сохранится

Стоимость самого дорогого электричества в течение четверга достигнет 238 евро за мегаватт-час.

Руководитель портфеля продажи энергии Alexela Калви Ныу отмечает, что причиной роста цен являются продолжающиеся морозы как в Прибалтике, так и в Скандинавии. "Поскольку сильные морозы продолжаются, а дни по-прежнему коротки, также мы не можем похвастаться большими объемами ветровой энергии, то в ближайшие дни на бирже электричества будут самые высокие цены", — пояснил Ныу.

Для информации потребителей энергии по биржевой цене: 08:00-12:00 стоимость электричества будет в районе 128-238 евро за мегаватт-час, а 17:00-20:00 — в среднем 111-197 EUR/MWh.

Советы для экономии энергопотребления:

- Энергоэффективному дому требуется меньше энергии. Вместо того, чтобы выключать отопительный прибор, лучше инвестировать в "умный" термостат, который автоматически будет регулировать температуру в доме

- Закажи энергоаудит для своего дома. Например, к теплопотерям могут привести незамененные окна

- Не оставляйте приборы подключенными к сети. В режиме ожидания приборы потребляют энергию

Высокие цены на электроэнергию связаны с холодной погодой в Эстонии и соседних странах, передает RusERR.

Если период низких температур затянется, то в ближайшее время будут сохраняться и повышенные биржевые цены на электричество.

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