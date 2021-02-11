11.02.2021, 07:36
Сегодня сильно повысятся биржевые цены на электричество. Если холода не отступят, ситуация сохранится
Биржевые цены на электроэнергию в Эстонии в четверг будут достигать 238 евро за мегаватт-час.
Биржевые цены на электроэнергию в Эстонии в четверг будут достигать 238 евро за мегаватт-час.
По сообщению компании Alexela, с восьми утра до полудня 11 февраля биржевой тариф составит от 128 до 238 евро за мегаватт-час, а с пяти до восьми вечера - от 111 до 197 евро за мегаватт-час, передает RusERR.
Высокие цены на электроэнергию связаны с холодной погодой в Эстонии и соседних странах.
Если период низких температур затянется, то в ближайшее время будут сохраняться и повышенные биржевые цены на электричество.
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