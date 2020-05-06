Сегодня Rimi официально открыл свой онлайн-магазин, расширяется услуга drive-in
Сегодня Rimi открыл свой онлайн-магазин, который на первых порах рассчитан на клиентов из Таллинна и его окрестностей.
Сегодня Rimi открыл свой онлайн-магазин, который на первых порах рассчитан на клиентов из Таллинна и его окрестностей.
Помимо доставки продуктов на дом Rimi предлагает услугу drive-in в гипермаркете Rimi в Лаагри, где работник магазина сразу загрузит заказ в багажник. Кроме того, покупатель может забрать продукты самостоятельно в пунктах выдачи в гипермаркетах Лаагри и Хааберсти. В течение года зоны Drive появятся и в других крупнейших Rimi в Таллинне.
”В продуктовой корзине лояльных клиентов Rimi, которые вошли в тестовую группу, самыми популярными товарами были овощи и фрукты”, — сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. ”Первые клиенты очень хвалили нас за высокое качество овощей и фруктов. Кроме того, им понравилось, что Rimi не упаковывает продаваемые на развес продукты в одноразовые пакетики, и весь товар привозят клиентам в бумажных пакетах, на которых также есть маркировка места происхождения овощей и фруктов”.
”Rimi начал тестировать онлайн-магазин среди своих работников уже в начале апреля, и постепенно в тестовую группу добавляли лояльных клиентов Rimi. Во время тестового периода люди заказывали доставку с курьером на дом. Кроме того, очень активно пользовались зоной drive-in в Лаагри”, — рассказал руководитель Rimi.
Вайдо Падумяэ добавил, что Rimi вышел на рынок онлайн-торговли быстрее, чем изначально планировалось. ”У нас не было возможности начать потихоньку и учиться на своем опыте, потому что сразу пришлось включать полную мощность. В течение тестового периода оборот нашего интернет-магазина был эквивалентен обороту магазинов mini Rimi, что является очень хорошим результатом при ограниченном количестве покупателей. Я считаю, что это для нас очень хороший опыт, который позволит двигаться вперед и быть наравне с нашими конкурентами несмотря на то, что мы открыли наш интернет-магазин намного позже, чем другие торговые сети”.
В ассортимент онлайн-магазина Rimi входят почти 10 000 товаров, ознакомиться с ним и совершить покупки можно здесь: https://www.rimi.ee/epood
Помимо доставки с курьером и услуги drive-in есть возможность забрать предварительно заказанные товары в пункте выдачи соответствующего магазина.
Магазины Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) относятся к сети магазинов, основанной на шведском капитале компании Rimi Baltic AB, единственным собственником которой является концерн ICA Gruppen AB.
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