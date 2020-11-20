Сегодня отмечают День курьера: читайте, какие необычные случаи и курьезы случаются с курьерами в Эстонии!

”Если в предыдущие годы цель Дня курьера заключалась в том, чтобы выразить признание представителям этой очень важной профессии, а также больше рассказать о ней широкой общественности, то сегодня, вероятно, никто уже не сомневается в необходимости курьеров, — отметил руководитель по операциям DPD Eesti Райво Картау. — Со своей стороны, я также хотел бы поблагодарить всех наших сотрудников, которые в этом году работали особенно много”.

Картау добавил, что благодаря оптимизированным системам маршруты курьеров очень эффективны, а это означает, что один курьер в течение дня достигает все большего числа клиентов. Этой весной, например, одному курьеру DPD удалось преодолеть мистический для профессии показатель в 200 остановок. Иными словами, за одну смену курьер сделал в общей сложности 200 остановок, чтобы забрать посылку или доставить ее клиенту. В среднем он делал остановку каждые несколько минут.

Поскольку курьеры DPD ежедневно участвуют в сотнях встреч, с ними происходит много всего интересного.

Вот несколько забавных случаев, имевших место в работе курьеров DPD.

- Более красивое название улицы. Курьер доехал до нужного места по почтовому индексу и искал улицу Vikerkaare. Наконец, он позвонил клиенту за инструкциями. После долгих объяснений курьер добрался до улицы Veskikaare. Курьера, разумеется, смутило другое название улицы, но клиент ответил, что это и есть нужное место — просто ему больше нравится название Vikerkaare.

- Присоединяйся! Курьер дал свой номер телефона одному предприятию, где ему часто приходилось забирать посылки. Вечером того же дня ему позвонили, но не из-за посылок, а просто приглашая присоединиться к компании. Курьер, конечно, отказался, но с такой же просьбой ему потом звонили еще несколько раз.

- Женщина за рулем. Клиенты часто удивляются, когда к их дому подъезжает большой автобус DPD, а за рулем оказывается женщина. В целом клиенты все еще ждут появления мускулистого мужчины. Сегодня в DPD работают 23 курьера-женщины, и мы видим, что они справляются со своей работой лучше многих мужчин.