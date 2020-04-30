Сегодня — официально последний день подачи налоговых деклараций. Но департамент продлил сроки

Налогово-таможенный департамент сообщает, что электронные декларации можно подавать до 31 мая, а бумажные — как минимум до конца июня. На настоящий момент бюро обслуживания департамента закрыты, поэтому подача бумажных деклараций пока невозможно.

По состоянию на 29 апреля было подано 707 000 деклараций о доходах, из них 98%, то есть 692 000 — электронно.

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