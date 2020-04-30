Сегодня — официально последний день подачи налоговых деклараций. Но департамент продлил сроки

Налогово-таможенный департамент напоминает, что сегодня, 30 апреля, официально истекает срок подачи деклараций о доходах, однако из-за чрезвычайной ситуации декларации можно будет представить в дальнейшем как в электронном виде, так и на бумаге.

Представление деклараций в веб-среде э-НТД будет открыто после истечения срока подачи деклараций, а также при входе в э-каналы прямая ссылка будет активной до 31 мая. Бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента (НТД) будут закрыты до завершения чрезвычайной ситуации и поэтому декларации на бумаге можно будет представить до конца июня.

”Мы рекомендуем людям представить декларации о доходах в срок, однако из-за чрезвычайной ситуации мы продлили срок принятия деклараций как на бумаге, так и в электронном виде”, — сказал руководитель сферы общедоступных услуг НТД Сандер Аасна. ”Бюро обслуживания НТД откроются после завершения чрезвычайной ситуации, однако просим людей не спешить немедленно представлять декларации. Мы рекомендуем людям, входящим в группу риска COVID-19, не беспокоиться и спокойно ждать”, — сказал он.

По состоянию на 29 апреля было представлено 707 000 деклараций о доходах, из которых 98% или 692 000 были представлены в электронном виде. По оценкам, ещё не представлено 40 000 деклараций о доходах. Переплаченный подоходный налог был возвращён в размере 170 миллионов евро, к доплате назначено 43 миллиона евро. Возвращённый подоходный налог был направлен на пожертвование в сумме 127 500 евро.

Все электронные каналы и инфотелефоны НТД продолжают работать — открыты инфотелефоны: для частных клиентов 880 0811, для бизнес-клиентов 880 0812 для клиентов, нуждающихся в таможенной информации, 880 0814, и для клиентов, нуждающихся в информации о налоговых услугах 880 0815; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee, ariklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee или e-maks@emta.ee соответственно. Вопросы можно также задать посредством среды самообслуживания э-НТД (пункт меню ”Общение” или ссылка ”Отправляю письмо”).