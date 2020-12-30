Сегодня начнется тестовый опрос переписи населения

По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, приглашение на участие в тестовом опросе получат жители восьми уездов. ”Для проведения тестового опроса мы отобрали максимально различные регионы и типы жилья. В выборку вошли многоквартирные дома, рядные дома, частные дома, а также дачи и один дом призрения, — сообщил Мяги. — Главная цель — проверить, как работают различные методы опроса и оповещение лиц, как люди понимают содержание анкеты и как функционирует технология”.

Самоуправления, участвующие в тестовом опросе переписи населения и жилищного фонда 2021 года:

Уезд Единица самоуправления Количество зданий, участвующих в тестовом опросе Количество жилых помещений, участвующих в тестовом опросе Харьюмаа волость Ания 53 здания 53 Харьюмаа волость Йыэляхтме 54 здания 54 Харьюмаа Таллинн 10 зданий 351 Харьюмаа Волость Виймси 42 здания 96 Ида-Вирумаа Нарва 11 зданий 70 Йыгевамаа волость Пыльтсамаа 47 зданий 47 Ляэне-Вирумаа волость Вяйке-Маарья 1 здание 3 Рапламаа волость Рапла 55 зданий 151 Тартумаа Эльва 3 здания 69 Тартумаа Тарту 9 зданий 22 Вильяндимаа волость Мульги 36 зданий 36 Вырумаа Выру 19 зданий 48

Тестовый опрос будет проведен в двух частях: электронная перепись (с 30 декабря 2020 года по 15 января 2021 года) и переписной опрос (с 20 по 31 января 2021 года), когда переписчики будут обзванивать тех, кто не принял участие в электронном опросе или не полностью заполнил анкету. Все люди, получившие уведомления, смогут ответить на вопросы тестового опроса начиная с 00:00 часов 30 декабря, воспользовавшись электронной средой Департамента статистики eSTAT (estat.stat.ee).

Все данные, собранные в ходе тестового опроса переписи населения и жилищного фонда, защищены соблюдением принципов статистической конфиденциальности и применением требований о защите личных данных. Для оценки части переписи, основанной на регистрах, Департамент статистики провел две пилотные переписи, первая состоялась в 2016 году, вторая — в 2019. Обе пилотные переписи подтвердили, что все получаемые из регистров данные соответствуют международным стандартам качества.