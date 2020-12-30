Сегодня начнется тестовый опрос переписи населения

По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, приглашение на участие в тестовом опросе получат жители восьми уездов. ”Для проведения тестового опроса мы отобрали максимально различные регионы и типы жилья. В выборку вошли многоквартирные дома, рядные дома, частные дома, а также дачи и один дом призрения, — сообщил Мяги. — Главная цель — проверить, как работают различные методы опроса и оповещение лиц, как люди понимают содержание анкеты и как функционирует технология”.
Самоуправления, участвующие в тестовом опросе переписи населения и жилищного фонда 2021 года:
|Уезд
|Единица самоуправления
|Количество зданий, участвующих в тестовом опросе
|Количество жилых помещений, участвующих в тестовом опросе
|Харьюмаа
|волость Ания
|53 здания
|53
|Харьюмаа
|волость Йыэляхтме
|54 здания
|54
|Харьюмаа
|Таллинн
|10 зданий
|351
|Харьюмаа
|Волость Виймси
|42 здания
|96
|Ида-Вирумаа
|Нарва
|11 зданий
|70
|Йыгевамаа
|волость Пыльтсамаа
|47 зданий
|47
|Ляэне-Вирумаа
|волость Вяйке-Маарья
|1 здание
|3
|Рапламаа
|волость Рапла
|55 зданий
|151
|Тартумаа
|Эльва
|3 здания
|69
|Тартумаа
|Тарту
|9 зданий
|22
|Вильяндимаа
|волость Мульги
|36 зданий
|36
|Вырумаа
|Выру
|19 зданий
|48
Тестовый опрос будет проведен в двух частях: электронная перепись (с 30 декабря 2020 года по 15 января 2021 года) и переписной опрос (с 20 по 31 января 2021 года), когда переписчики будут обзванивать тех, кто не принял участие в электронном опросе или не полностью заполнил анкету. Все люди, получившие уведомления, смогут ответить на вопросы тестового опроса начиная с 00:00 часов 30 декабря, воспользовавшись электронной средой Департамента статистики eSTAT (estat.stat.ee).
Все данные, собранные в ходе тестового опроса переписи населения и жилищного фонда, защищены соблюдением принципов статистической конфиденциальности и применением требований о защите личных данных. Для оценки части переписи, основанной на регистрах, Департамент статистики провел две пилотные переписи, первая состоялась в 2016 году, вторая — в 2019. Обе пилотные переписи подтвердили, что все получаемые из регистров данные соответствуют международным стандартам качества.
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов
Раскрыт самый первый симптом коронавируса
«Он ждал своего столика 40 минут, ничего не сказав»
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек