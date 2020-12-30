Сегодня начнется тестовый опрос переписи населения

Департамент статистики приступает сегодня к тестовому опросу переписи населения и жилищного фонда: в ходе опроса будет проверена готовность к проведению большой переписи. В генеральной репетиции переписи населения примет участие около 2000 человек из разных уголков Эстонии, и она продлится месяц.
По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, приглашение на участие в тестовом опросе получат жители восьми уездов. ”Для проведения тестового опроса мы отобрали максимально различные регионы и типы жилья. В выборку вошли многоквартирные дома, рядные дома, частные дома, а также дачи и один дом призрения, — сообщил Мяги. — Главная цель — проверить, как работают различные методы опроса и оповещение лиц, как люди понимают содержание анкеты и как функционирует технология”.
Самоуправления, участвующие в тестовом опросе переписи населения и жилищного фонда 2021 года:
|Уезд
|Единица самоуправления
|Количество зданий, участвующих в тестовом опросе
|Количество жилых помещений, участвующих в тестовом опросе
|Харьюмаа
|волость Ания
|53 здания
|53
|Харьюмаа
|волость Йыэляхтме
|54 здания
|54
|Харьюмаа
|Таллинн
|10 зданий
|351
|Харьюмаа
|Волость Виймси
|42 здания
|96
|Ида-Вирумаа
|Нарва
|11 зданий
|70
|Йыгевамаа
|волость Пыльтсамаа
|47 зданий
|47
|Ляэне-Вирумаа
|волость Вяйке-Маарья
|1 здание
|3
|Рапламаа
|волость Рапла
|55 зданий
|151
|Тартумаа
|Эльва
|3 здания
|69
|Тартумаа
|Тарту
|9 зданий
|22
|Вильяндимаа
|волость Мульги
|36 зданий
|36
|Вырумаа
|Выру
|19 зданий
|48
Тестовый опрос будет проведен в двух частях: электронная перепись (с 30 декабря 2020 года по 15 января 2021 года) и переписной опрос (с 20 по 31 января 2021 года), когда переписчики будут обзванивать тех, кто не принял участие в электронном опросе или не полностью заполнил анкету. Все люди, получившие уведомления, смогут ответить на вопросы тестового опроса начиная с 00:00 часов 30 декабря, воспользовавшись электронной средой Департамента статистики eSTAT (estat.stat.ee).
Все данные, собранные в ходе тестового опроса переписи населения и жилищного фонда, защищены соблюдением принципов статистической конфиденциальности и применением требований о защите личных данных. Для оценки части переписи, основанной на регистрах, Департамент статистики провел две пилотные переписи, первая состоялась в 2016 году, вторая — в 2019. Обе пилотные переписи подтвердили, что все получаемые из регистров данные соответствуют международным стандартам качества.
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