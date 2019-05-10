Сегодня на марафоне развития GeoMineHack будут решать узловые проблемы крупных предприятий

Сегодня стартует марафон развития GeoMineHack по проблематике земных недр, на котором студенты будут решать поставленные вызовы совместно с Eesti Energia, Rail Baltic, Viru Keemia Grupp и другими предприятиями сектора полезных ископаемых и земных недр. Лучшие решения будут премированы суммой в 1000 евро и эти идеи будут взяты в работу.
”В течение 3 дней участники будут решать реальные проблемы крупных предприятий — например, Rail Baltic ждет идеи для решения вопросов проектирования прокладки железнодорожного пути через болотистую местность Ряэма. Горные предприятия ищут ИТ- оф автоматизированные решения для будущих шахт, а также коммуникационные планы для новых объемных проектов развития в сфере земных недр”, — сказала организатор GeoMineHack и научный сотрудник института геологии Таллиннского Технического университета (TalTech) Рутт Хинтс.
Задания для марафона развития предоставят Eesti Energia, Viru Keemia Grupp, Rail Baltic Estonia, Эстонская Геологическая служба, TalTech, инженерное бюро STEIGER и Neo Performance Materials. ”Идеи, которые родятся на марафоне, поддержат инновационный, прозрачный и сберегающий рост в традиционно консервативном секторе земных недр. Например, мы ждем решений для вопроса использования добываемого в шахтах известняка или же для разработки коммуникационного плана объемных проектов в сфере полезных ископаемых или же как улучшить процесс обогащения железных руд. У предприятий большой интерес к визуализации рабочих процессов в сфере земных недр, чтобы упростить общение между специалистами и с общественностью”, — отметила Рутт Хинтс.
На марафон развития, который пройдет 10-12 мая в Mektory, ожидаются студенты разных вузов, а также и уже работающие молодые специалисты. ”Помимо будущих геологов и горных инженеров мы приглашаем студентов из сфер ИТ, строительства, дизайна обслуживания, маркетинга и других специальностей, потому что заявленные вызовы требуют лучших знаний специалистов разных сфер. Участники смогут испытать свои познания и встретиться с потенциальными работодателями”, — добавила Рутт Хинтс.
На марафон развития можно зарегистрироваться еще в течение сегодняшнего дня лично или же командой, выбрав подходящий вызов: https://eestigeoloog.ee/maapouenadal/minehack
Команды, используя свои знания, предварительно подготовленную информацию, а также помощь куратора данного вызова и ментора, за 48 часов выработают новаторские и практические решения. Команды представят свои решения жюри, которое выберет среди них самое лучшее. GeoMineHack пройдет на английском языке.