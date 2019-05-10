Сегодня на марафоне развития GeoMineHack будут решать узловые проблемы крупных предприятий

”В течение 3 дней участники будут решать реальные проблемы крупных предприятий — например, Rail Baltic ждет идеи для решения вопросов проектирования прокладки железнодорожного пути через болотистую местность Ряэма. Горные предприятия ищут ИТ- оф автоматизированные решения для будущих шахт, а также коммуникационные планы для новых объемных проектов развития в сфере земных недр”, — сказала организатор GeoMineHack и научный сотрудник института геологии Таллиннского Технического университета (TalTech) Рутт Хинтс.

Задания для марафона развития предоставят Eesti Energia, Viru Keemia Grupp, Rail Baltic Estonia, Эстонская Геологическая служба, TalTech, инженерное бюро STEIGER и Neo Performance Materials. ”Идеи, которые родятся на марафоне, поддержат инновационный, прозрачный и сберегающий рост в традиционно консервативном секторе земных недр. Например, мы ждем решений для вопроса использования добываемого в шахтах известняка или же для разработки коммуникационного плана объемных проектов в сфере полезных ископаемых или же как улучшить процесс обогащения железных руд. У предприятий большой интерес к визуализации рабочих процессов в сфере земных недр, чтобы упростить общение между специалистами и с общественностью”, — отметила Рутт Хинтс.