Сегодня электроэнергия подорожает в восемь раз из-за неисправности подводного кабеля

Это обусловлено тем, что в воскресенье вышел из строя кабель между Литвой и Швецией, по которому страны Балтии получают дешевую гидроэлектроэнергию из стран Северной Европы, сообщили утренние новости ETV+.

Также на ремонте находится один из кабелей, соединяющих энергосистемы Эстонии и Финляндии.

По оценке руководства концерна Eesti Energia, на стоимость электроэнергии повлияла и ситуация в Латвии, где во вторник произошел сбой в работе газовой электростанции в Риге.

Для стабилизации ситуации Eesti Energia даже запустила долгое время не работавшие Нарвские электростанции.