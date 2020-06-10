Сегодня электроэнергия подорожает в восемь раз из-за неисправности подводного кабеля

Биржевая цена на электроэнергию в Эстонии 10 июня в период с 8:00 до 16:00 будет составлять 200-250 евро за мегаватт-час, что почти в восемь раз выше, чем обычно, передает rus.err.ee.
Это обусловлено тем, что в воскресенье вышел из строя кабель между Литвой и Швецией, по которому страны Балтии получают дешевую гидроэлектроэнергию из стран Северной Европы, сообщили утренние новости ETV+.
Также на ремонте находится один из кабелей, соединяющих энергосистемы Эстонии и Финляндии.
По оценке руководства концерна Eesti Energia, на стоимость электроэнергии повлияла и ситуация в Латвии, где во вторник произошел сбой в работе газовой электростанции в Риге.
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