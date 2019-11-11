Сегодня э-понедельник! Смотрите, какие скидки предлагают 165 интернет-магазинов в Эстонии

”Э-понедельник”, начатый Союзом в 2014 году — это примерно как ”черная пятница” эстонских интернет-магазинов, когда торговцы Эстонии предлагают свой ассортимент через льготные предложения, подарки или бесплатные доставки. В этот раз к акции "Э-понедельника" присоединилось рекордное число торговцев — 165: среди них есть как известные имена, так и небольшие онлайн-магазинчики, и представлено множество категорий, в т. ч. строительные товары, мебель, товары для интерьера, одежда, книги, электроника, техника. ”Весенний э-понедельник принес многим интернет-магазинам рекордный оборот, всего в тот день было сделано 32 000 интернет-покупок! И в этот раз интернет-магазины также предложат приличные скидки — до 50–60%, так что будет отличная возможность заранее запастись новогодними подарками”, — советует Вяэт.

Результаты ”Э-понедельников” прошлых лет показывают, что в этот день покупают главным образом сезонные товары. Поэтому можно предположить, что и в этот раз самыми популярными будут осенне-весенняя одежда, подходящие для новогодних подарков товары, такие как техника или косметика, книги, игрушки, а также предметы интерьера. Во время весеннего ”Э-понедельника” самыми популярными категориями товаров были мебель, одежда, товары для красоты и здоровья, техника и электроника.

”Э-понедельник” — это день интернет-шопинга, который дважды в год проводит Союз интернет-торговли Эстонии. В этот день члены Союза и различные интернет-магазины в течение 24 часов делают огромное число льготных предложений. ”Э-понедельник” проводится во второй понедельник мая и ноября.

Некоторые из предложений ”Э-понедельника”, актуальные сегодня до полуночи (www.esmaspaev.ee):

В интернет-магазине Rahva Raamat — более 2000 книг со скидкой до 90%. Плюс бесплатная доставка в почтовый автомат при покупке на сумму более 10 €.

В интернет-магазине Bauhof — весь товар по обычной цене на 30% дешевле. Доставка со SmartPost стоит всего 1 €.

В интернет-магазине Home4You — весь товар по обычной цене −25%, а также бесплатная доставка.

В интернет-магазине Hansaplant — все новогодние украшения, электрические гирлянды, искусственные елки, свечи, рождественские растения и многое другое на 22% дешевле. К каждой покупке прилагается скидочный купон.

В интернет-магазинах Asko и Sotka — мебель на 20% дешевле.