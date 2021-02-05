Сегодня до полудня электричество дорогое! А как будет на выходных?

Тем, кто платит за электричество по биржевой цене, сегодня до 12 часов не стоит потреблять больших объемов, сообщило предприятие Alexela. При потреблении электричества нужно обратить внимание, что его цена до 12 будет в промежутке 170-200 евро за МВт-ч.

Руководитель энергетического подразделения Alexela Калви Ныу отмечает, что причиной роста цен на электроэнергию являются крепкие морозы как в странах Балтии, так и в Северных странах.

"При сохранении морозной погоды можно ожидать ценовых пиков и на следующей неделе", — отметил он, но добавил, что на этих выходных такой высокой цены, по всей видимости, не будет.