Сегодня Alexela в течение часа раздает бесплатно экотопливо

"Достижение целей в сфере климата требует быстрых действий", — сказал член правления Alexela Алан Вахт.

"Самое недорогое решение сегодня, которому нет конкуренции, — это газовые виды топлива, которые помимо сиюминутной охраны окружающей среды дают потребителю весомый выигрыш для кошелька по сравнению с дизелем и бензином. Например, если ехать на газе, то 100 километров вы проедете всего за 3 евро, в год на передвижение на экологическом газе вы потратите всего 600 евро", — заявил Вахт и отметил, что подобная экономия как для кошелька, так и для окружающей среды должна воодушевить любого.

Сегодня с 10:00-11:00 в автомобили, ездящие на экологическом газе, можно будет заправить нейтральным для климата биометаном за 0 евро, эта возможность будет доступна на заправках в Выру, Юри, Таллинн Сикупилли и Пяэскюла.

Также на протяжении всей недели автомобильный газ LPG на заправках Alexela по всей Эстонии доступен по специальной цене. Из обычной цены на LPG условно вычтена сумма акциза на топливо и налога с оборота. Автомобильный газ LPG на заправках Alexela по всей Эстонии предлагается по особой цене начиная с сегодняшнего дня, 16 сентября и до 22 сентября.