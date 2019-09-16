Сегодня Alexela в течение часа раздает бесплатно экотопливо

Во имя популяризации экотоплива Alexela сегодня в течение часа на всех своих заправках сжиженного газа раздает эстонский биометан (экотопливо CNG). Также на протяжении всей недели сеть заправок раздает автомобильный газ LPG по особой цене. Таким образом предприятие обращает внимание народа на нейтральность по отношению к климату.
"Достижение целей в сфере климата требует быстрых действий", — сказал член правления Alexela Алан Вахт.
"Самое недорогое решение сегодня, которому нет конкуренции, — это газовые виды топлива, которые помимо сиюминутной охраны окружающей среды дают потребителю весомый выигрыш для кошелька по сравнению с дизелем и бензином. Например, если ехать на газе, то 100 километров вы проедете всего за 3 евро, в год на передвижение на экологическом газе вы потратите всего 600 евро", — заявил Вахт и отметил, что подобная экономия как для кошелька, так и для окружающей среды должна воодушевить любого.
Сегодня с 10:00-11:00 в автомобили, ездящие на экологическом газе, можно будет заправить нейтральным для климата биометаном за 0 евро, эта возможность будет доступна на заправках в Выру, Юри, Таллинн Сикупилли и Пяэскюла.
Также на протяжении всей недели автомобильный газ LPG на заправках Alexela по всей Эстонии доступен по специальной цене. Из обычной цены на LPG условно вычтена сумма акциза на топливо и налога с оборота. Автомобильный газ LPG на заправках Alexela по всей Эстонии предлагается по особой цене начиная с сегодняшнего дня, 16 сентября и до 22 сентября.
Кульминацией популяризации газовых видов топлива Alexela станет 19 сентября, когда на Таллиннском певческом поле по инициативе предприятия пройдет нейтральная в отношении вопросов климата конференция "Прощай, загрязнение воздуха!". Конференцию организуют Škoda, Volvo и Scania в сотрудничестве с Alexela.
Экологический газ производится здесь же в Эстонии. Речь идет о замкнутом цикле использования отходов, когда биометан, или экологический газ, произведенный из грязи, силоса и навоза, используется как топливо для транспорта, и потенциал его велик. Чем больше мы производим и потребляем экологический газ, тем меньше нам приходится импортировать бензин и дизельное топливо, а также жидкие виды биотоплива. Кроме того, положительное влияние оказывается и на внешнеторговый баланс государства. Также стоит учитывать, что на транспортировку сырой нефти и биоресурсов на заводы и перевозку произведенных там бензина, дизельного топлива и жидких видов биотоплива уходит много энергии. С отечественным экологическим газом мы оказываем большую услугу окружающей среде и собственному кошельку.
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