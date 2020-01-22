Сеэдер ответил на критику президента Банка Эстонии: нынешняя пенсионная система нелогична

Мюллер написал в Twitter, что вряд ли возможно найти разумное решение вопросу, как технически позволить все собранные к пенсии и долговременно инвестированные сбережения разом вывести на потребительский рынок.

По словам Сеэдера, у него складывается отношение, что в Эстонии образуется новая партия, которая вмешивается в повседневную политику.

Сеэдер подчеркнул, что разработанная система выплат считается как с теми людьми, кто оставит деньги во второй пенсионной ступени, так и с теми, кто решит забрать деньги, а также с предложениями финансового сектора.

"Наша цель — дать людям право сами принимать решения насчет своих денег и создать в нынешней неэффективной системе реальную конкуренцию", — заявил он.

"Если в случае пенсионной системе что-то и нелогично, то это нынешняя система, где всех людей загоняют в одинаковые узкие рамки. У людей разные потребности и возможности инвестировать, и это нужно учитывать и в пенсионной системе. Пенсионная реформа превратит нынешнее принудительное урегулирование в более гибкую и современную пенсионную систему", — выразил свое мнение Сеэдер.