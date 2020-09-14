SEB запускает новую кампанию с целью научить распознавать уловки киберпреступников

”Если кому-то интересно, кто является основными жертвами мошенничества, то здесь нет единого знаменателя с точки зрения образования, возраста или социального статуса. В ловушки киберпреступников попадаются студенты, безработные, бизнесмены, пенсионеры и даже преподаватели университетов. Решающим становится осознание людьми опасностей, которые подстерегают их в цифровом мире. Мошеннические схемы совершенствуются с каждым днем, подход становится всё более индивидуальным, а методы — всё более разнообразными. В современном обществе персональные данные и электронная идентификация стали эквивалентом финансовых активов”, — сказал руководитель отдела электронного банка SEB Таммо Отсасоо.

По данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), количество фишинговых писем и страниц в Эстонии увеличивается с каждым годом. В то время как к июлю 2019 года в Эстонии было зафиксировано 310 фишинговых атак, то в 2020 году это число увеличилось уже до 320 инцидентов. По оценкам SEB, кибермошенники впервые активизировались в Эстонии с начала 2018 года, и тогда их арсенал состоял преимущественно из отправки электронных писем и текстовых сообщений. Сегодня жители Эстонии сталкиваются с мошенническими схемами, которые касаются банков и разных учреждений, а арсенал мошенников пополнился телефонными звонками, инструментами электронной аутентификации, поддельными веб-страницами, инвестиционными предложениями. Не менее часты также отслеживания чужой переписки, воровство учетных данных в социальных сетях и использование личных данных.

Согласно данным опроса Министерства внутренних дел, к настоящему времени около 8% жителей Эстонии стали жертвами вымогательства денег или личных данных путем мошеннических схем или фишинговых писем. По данным банка SEB, например, около 30% клиентов, совершающих покупки в электронных каналах, не уделяют серьезного внимания проверке интернет-магазинов, в которых они вводят данные своей кредитной карты, или не имеют об этом четкого представления.

”Мы привыкли к тому, что наши основные обязанности, связанные с безопасностью денег, заключаются в том, чтобы не записывать на банковской карточке PIN-код и не сообщать его третьим лицам, а также периодически обновлять в банке свои контактные данные. Последнее в основном необходимо для того, чтобы банк мог быстро связаться с вами, если на вашем счете замечены необычные операции. Всё это — пример постоянной работы, благодаря которой за годы мы предотвратили огромный ущерб. Подобная работа будет вестись и дальше, и на всё более высоком уровне. Но одного этого недостаточно: сегодня люди сами должны прилагать больше усилий для того, чтобы обезопасить свои деньги”, — сказал Таммо Отсасоо, резюмируя идею кампании.