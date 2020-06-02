SEB: за время чрезвычайного положения э-торговля сделала ”прыжок тигра”, это дает надежду на достижение новой нормальности

”В Эстонии одна из крупнейших областей, где покупки в интернете оплачиваются с помощью карты — это связанные с туризмом отрасли, такие как размещение и покупка авиабилетов и туристических пакетов. Исходя из этого, вполне логично, что падение товарооборота в туристическом секторе почти на 90% привело в конце марта к снижению объемов покупок в интернете: по сравнению с прошлым годом на одну десятую. Сегодня, несмотря на спад в сфере туризма, объемы этого метода оплаты превысили прошлогодний уровень”, — сказал руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт, описывая происходящее в электронной торговле.

”Восстановление объемов электронной торговли происходит за счет не связанных с туризмом отраслей. Так, например, обороты можно сравнить с прошлогодним периодом — покупка одежды и электроники с помощью карточных платежей в интернете увеличилась на треть, а заказы в продуктовых магазинах — вдвое. В то же время заказы готовых продуктов питания увеличились в два раза, а приобретение товаров для дома — в три раза”, — добавил Китт.

Данные банка показывают, что рост электронной торговли начался уже в конце марта. Начиная со второй половины апреля потребители были настроены уже более оптимистично, что в последнюю неделю апреля привело к увеличению потребления на 30 процентов. По-видимому, такое возросшее чувство уверенности сопровождалось объявлением планов правительства по прекращению чрезвычайного положения. В отличие от покупок, совершаемых в интернете с помощью карт, объем которых колебался, объем совершаемых с помощью банковской ссылки покупок неуклонно рос. По сравнению с прошлым годом объемы услуги банковской ссылки, которая носит, скорее, локальный характер, начиная с Пасхи росли особенно высокими темпами, когда чувство уверенности потребителей стало восстанавливаться и по сравнению с прошлым годом привело к увеличению объемов на 70%.

”Из онлайн-сделок, совершенных по банковской ссылке, мы видим, что многие потребители Эстонии стали совершать в интернете покупки, которые раньше они привыкли делать в магазинах на месте. Во время чрезвычайного положения увеличились не только объемы и частота интернет-покупок: почти на одну десятую увеличилось число покупателей, совершающих покупки в интернете по крайней мере один раз в месяц. Это дает надежду, что из чрезвычайного положения мы извлечем положительный урок, усвоив навык электронных покупок и электронных продаж”, — сказал Леннарт Китт.