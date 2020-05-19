SEB: за два месяца особого положения в Эстонии отпуск по кредитам потребовался 2300 домохозяйствам

„Несмотря на то, что мы видим некоторое ослабление тренда ходатайств по кредитным отпускам, далеко идущих выводов из этого делать еще не стоит, так как вокруг много неопределенности и ”видимость” рынка достаточно низкая. Надеемся, что благодаря пошаговому снятию ограничений станут более ясными и перспективы нашей экономики. Как банк, мы по-прежнему готовы поддерживать своих клиентов как во время экономического роста, так и вовремя более сложных периодов. Нашим основным посланием своим клиентам остается совет обращаться в банк, как только они видят, что проблема еще только намечается: например, уменьшился доход или человек лишается рабочего места, и необходимо время, что бы восстановить свое финансовое положение”, — прокомментировал ситуацию член правления SEB Aйнар Леппянен.

Процесс предоставления ходатайства отпуска по кредиту и его подписание в SEB полностью дигитализированы, и для этого нет необходимости в посещении банковской конторы. Более подробная информация но эту тему находится на домашней странице SEB.

„У наших клиентов есть возможность ходатайствовать о получении отпуска по жилищному или малому кредиту, а также лизингу или выплате задолженности по кредитной карте. Тем же, кто задумывается о взятии на себя дополнительных финансовых обязательств сегодня, советуем очень серьезно все обдумать, оценивая как свой сегодняшний доход, так и перспективы на будущее”, - добавил Айнар Леппянен.

Вся информация по поводу ведения финансовых дел и работы банковских услуг по время пандемии коронавируса находится на специально для этого созданной странице.

Текущая и оперативная информация находится на домашней странице банка в сети Facebook.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!