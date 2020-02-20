SEB выпускает очень экологичную банковскую карту — из кукурузы

Новая банковская карта производится из спрессованной кукурузной массы, изнутри которой находятся карточный чип и антенна. Карта с обеих сторон покрывается тонким слоем пластика. Кормовая кукуруза, из которой произведена новая карта, выращивается в США, в штате Небраска.

Чтобы протестировать в Эстонии экологически чистое решение, банк SEB сначала будет использовать новый вид банковской карты только для выпуска карточек ISIC и ITIC, поскольку они имеют более короткий срок действия, чем стандартные карты. После успешного тестирования планируется увеличить долю экологически чистых банковских карт также и за счет стандартных банковских карточек.

Изготовленные из кукурузы банковские карточки ISIC и ITIC можно заказать в интернет-банке SEB и/или в банковских конторах начиная с апреля этого года.

Очередная программа практики YouthLAB банка SEB приглашает подавать заявки всех юношей и девушек, которые готовы изменить будущее банковского дела в Эстонии, а также усовершенствовать и улучшить свои навыки в сфере обслуживания и дизайна продуктов в рамках программы практики. Свою заявку на участие в летней практике в банке SEB- можно до 15 марта отправить через домашнюю страницу SEB. Ознакомительное мероприятие YouthLAB состоится 2 апреля 2020 года в Инновационном центре SEB. В результате летней практики 2019 года каждый четвертый практикант остался работать в банке.