12.06.2020, 15:50

SEB: восстановление после коронакризиса показало готовность отказаться от наличных денег

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SEB: восстановление после коронакризиса показало готовность отказаться от наличных денег
Foto: Ester Vaitmaa

Данные банка SEB показывают, что восстановление карточных платежей после кризиса было относительно быстрым, достигнув за неделю после окончания чрезвычайного положения уровня прошлого года.

Однако восстановление использования наличных денег отстает от этого темпа и их использование все еще в среднем на 20% ниже обычного уровня. Из возрастных групп быстрее всех готовы были отказаться от наличных денег люди в возрасте от 36–64 лет. При этом из числа покупок лиц пенсионного возраста только 45% совершались за наличные, а это является самым низким показателем за всю историю.

Вместе с тем, использование каналов для перечислений — таких как интернет-платежи, постоянные поручения и постоянные поручения по э-счетам — осталось на том же уровне, что и год назад.

”В то время как в последние месяцы мы стали свидетелями довольно резких скачков в потреблении, и серьезных изменений в платежных каналах, как например быстрого восстановления карточных платежей и медленного восстановления использования наличных денег, интересно то, что использование каналов для осуществления платежей остается неизменным, как до, вовремя, так и после кризиса. Из этого несоответствия мы можем сделать вывод, что жители Эстонии добросовестно оплачивали все свои счета и обязательства даже в нестабильное время, не смотря на то, какие изменения претерпевает сфера потребления”, — сказал руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт.

Является ли низкое использования наличных денег временным отклонением, мы увидим в течение первого месяца лета. Причина нового тренда может крыться в желании избегать наличных денег (как рекомендуется во многих магазинах), в том, что люди стали предпочитать покупать в интернете, в экономии или в том, что некоторые места потребления остаются всё еще закрытыми. Понять действительно ли жители Эстонии готовы отказаться от наличных денег или мы имеем дело с кратковременным последствием пандемии, увидим после того, как будут выплачены зарплаты и пенсии, и можно будет проанализировать поведение населения во время более активного периода покупок в середине месяца.

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