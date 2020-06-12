SEB: восстановление после коронакризиса показало готовность отказаться от наличных денег

Однако восстановление использования наличных денег отстает от этого темпа и их использование все еще в среднем на 20% ниже обычного уровня. Из возрастных групп быстрее всех готовы были отказаться от наличных денег люди в возрасте от 36–64 лет. При этом из числа покупок лиц пенсионного возраста только 45% совершались за наличные, а это является самым низким показателем за всю историю.

Вместе с тем, использование каналов для перечислений — таких как интернет-платежи, постоянные поручения и постоянные поручения по э-счетам — осталось на том же уровне, что и год назад.

”В то время как в последние месяцы мы стали свидетелями довольно резких скачков в потреблении, и серьезных изменений в платежных каналах, как например быстрого восстановления карточных платежей и медленного восстановления использования наличных денег, интересно то, что использование каналов для осуществления платежей остается неизменным, как до, вовремя, так и после кризиса. Из этого несоответствия мы можем сделать вывод, что жители Эстонии добросовестно оплачивали все свои счета и обязательства даже в нестабильное время, не смотря на то, какие изменения претерпевает сфера потребления”, — сказал руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт.

Является ли низкое использования наличных денег временным отклонением, мы увидим в течение первого месяца лета. Причина нового тренда может крыться в желании избегать наличных денег (как рекомендуется во многих магазинах), в том, что люди стали предпочитать покупать в интернете, в экономии или в том, что некоторые места потребления остаются всё еще закрытыми. Понять действительно ли жители Эстонии готовы отказаться от наличных денег или мы имеем дело с кратковременным последствием пандемии, увидим после того, как будут выплачены зарплаты и пенсии, и можно будет проанализировать поведение населения во время более активного периода покупок в середине месяца.