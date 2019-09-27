SEB упростил процесс инвестирования в интернет-банке

”В последние годы в Эстонии растет популярность инвестиций, что является вполне логичным следствием повышения благосостояния людей и наличием более широких возможностей для сбережений. Мы убеждены, что инвестирование — это лучший способ сохранить ценность своих сбережений, и стремимся сделать этот на первый взгляд сложный процесс более понятным и легким для наших клиентов. Помимо этого, цель заключается в привлечении в сферу инвестирования именно молодых людей в возрасте 20-30 лет, поскольку как раз в этом возрасте самое время начать инвестирование и получать максимальную отдачу от движений финансовых рынков. Надеемся, что в Эстонии новая платформа будет способствовать заинтересованности людей в инвестировании, мы будем и в дальнейшем дополнять ее текущим образом”, — сказал руководитель отдела SEB Markets Прийт Тамме, комментируя запуск новой платформы.

Средой могут потенциально воспользоваться все клиенты интернет-банка SEB, которые интересуются инвестированием. Согласно опросу SEB, 20% эстонской молодежи по-прежнему считают, что инвестирование для них является слишком сложным, а 13% боятся потерять деньги. 20% подтвердили, что пока еще не нашли времени ознакомиться со сферой инвестирования. Новая среда была создана, чтобы изменить эти стереотипы и помочь в том числе юным инвесторам сделать первые шаги в сфере накопления денег.