SEB также может быть связан с отмыванием денег

Как сообщил сам банк, он собирается оценить представленную в программе информацию и сравнить ее со своим анализом.

"Если появится новая информация, которою мы не знали, то незамедлительно этим займемся", — сообщил SEB. Банк подчеркивает, что серьезно относится к подозрениям в отмывании денег.

SEB заявил, что банк постоянно сам анализирует свою деятельность и оценивает риски как в странах Балтии, так и на других рынках.

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций SEB Сильвер Воху отметил, что банк разослал данное сообщение с целью быть более прозрачным.

Uppdrag granskning не пожелала раскрывать более точной информации насчет содержания программы. Осенью должны выйти две программы, в которых будет продолжаться расследование банковской темы.

После сообщения о возможной связи с отмыванием денег акции SEB на бирже в Стокгольме упали с 93 шведских крон до 80.

В связи со скандалом с отмыванием денег под расследование ранее попали эстонские ветви Danske Bank и Swedbank. В конце октября финансовая инспекция завела производства в отношении Swedbank, а прокуратура сообщила, что уголовное дело было заведено еще в июле.